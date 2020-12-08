Bitlis ve Muş'ta kar uyarısı
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Bitlis ve Muş'ta kar uyarısı

08.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:00
Bitlis ve Muş'ta kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis ve Muş'ta kar uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis ve Muş'ta kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer az bulutlu olacak.

Bitlis ve Muş'un batısında aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile yer yer buzlanma ve don olayının yaşanacağı bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle batı ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, parçalı ve bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise batı ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek, görüş açık olacak.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklığın Van'da 7, Hakkari'de 6, Bitlis'te ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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