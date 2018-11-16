Bitlis ve Muş İçin Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bugün Muş ve Bitlis çevrelerinde havanın kar yağışlı şeklinde geçeceğini duyurdu.

Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade edilen açıklamada, "Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette (10-30 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir. Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları; Van 7, Muş 4, Hakkari 3 ve Bitlis'te de 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise; Van'da 11, Bitlis'te 3, Hakkari'de 7 ve Muş'ta 6 derece olması bekleniyor" denildi. - BİTLİS