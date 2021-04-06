Bitlis ve Malazgirt'te bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Senatosu ile Malazgirt ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Senatosu ile Malazgirt ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

BEÜ Senatosundan yapılan açıklamada, emekli amirallerin yayımladıkları antidemokratik ve tehditkar açıklamının, doğrudan milli egemenliği hedef aldığı belirtildi.

Darbe ve vesayet yanlılarının hevesleririr Türkiye'nin siyasal hayatının hiçbir döneminde milli irade tarafından kabul görmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz küresel salgın ve etrafımızdaki istikrarsızlıklarla mücadele ederken, darbe çığırtkanlarının açıklamaları demokrasiye inanan tüm halkımızı derinden üzmüştür. Gece yarısı yayımlanması itibarıyla vesayetçi zihniyeti yansıtan bu türden antidemokratik girişimlere karşı milletimiz 15 Temmuz'da gerekli cevabı vermiştir. Bilinmelidir ki üniversitemiz her zaman milli iradeden ve demokrasiden yana durmaya devam edecektir."

Malazgirt ilçesindeki sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise bazı emekli amirallerin bildirisinin 15 Temmuz'u, 27 Nisan'ı, 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü ve 27 Mayıs'ı anımsatan görüntülerin yeniden canlandırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Sultan Alparslan'ın torunları olarak bu ve buna benzer düşünce içinde olanların karşısında durduklarını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Birkaç gün önce 103 emekli amiralin imzaladığı açıklamayla uyandık. Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla açıklama yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin