Bitlis ve ilçelerinde bazı alanlar için "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilanı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve 3 ilçesindeki bazı alanların, bir yıl süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının 29.12.2021 tarihli ve 4989 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihlerinde Bitlis merkez ile Mutki, Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı alanlar, "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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