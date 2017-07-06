Bitlis Valisi Ustaoğlu, Şehit Oğlunun Nikahını Kıydı

BİTLİS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 20 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından Mutki İlçesi'nde şehit edilen güvenlik korucusu Muhlis Özügüzel'in oğlunun nikahını kıydı. Konser için Bitlis'e gelen sanatçı Bülent Serttaş ise çiftin nikah şahitliğini yaptı.



Şehit oğlu Vedat Özügüzel ile İrem Akdemir'in nikahı Bitlis Belediyesi Evlendirme dairesinde yapıldı. Törende çiftin nikah şahitliğini Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ve konser için Bitlis'e gelen sanatçı Bülent Serttaş yaptı. Çiftin nikahını kıyan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu evlilik cüzdanını geline verdi.



Çifte altın takan Vali Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, "Birbirinize destek olarak Allah'ım size ömür boyu aynı yastıkta kocamayı ve ömür sürmeyi nasip etsin. Bugün şahitlerin huzurunda yürekleriniz birleşti. Evlilik sabır ve fedakarlık ister. İnşallah birbirinize sabır ve fedakarlık göstererek bu güzel mutluluğunuzu devam ettirirsiniz. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Kıymetli kardeşimiz şehit çocuğu. Bu yavrularımızı yetiştiren ailelere Allah sağlık ve sıhhat versin. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



- Bitlis