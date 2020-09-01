Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan jandarma personeline moral ziyareti Bitlis Valisi Oktay Çağatay, PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Kolludere Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli personeli ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Kolludere Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli personeli ziyaret etti.

Helikopterle Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile Hizan ilçesine giden Vali Çağatay'ı, Kaymakam Mustafa Köleoğlu karşıladı.

Köleoğlu ve jandarma yetkilileriyle Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığına geçen Çağatay, bölgeyi havadan inceleyerek İlbey'den bilgi aldı.

Karakolda kendisini karşılayan personelle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Çağatay, ardından faaliyete geçen karakolun yeni hizmet binasını inceledi.

Beraberindekilerle Kolludere İlk ve Ortaokulu'nu da ziyaret eden Çağatay, buradaki öğretmenlerle görüştü.

Çağatay, kente yeni atanan öğretmenlere görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA