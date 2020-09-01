Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan jandarma personeline moral ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan jandarma personeline moral ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Kolludere Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli personeli ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan jandarma personeline moral ziyareti
01.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:48

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Kolludere Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli personeli ziyaret etti.

Helikopterle Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile Hizan ilçesine giden Vali Çağatay'ı, Kaymakam Mustafa Köleoğlu karşıladı.

Köleoğlu ve jandarma yetkilileriyle Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığına geçen Çağatay, bölgeyi havadan inceleyerek İlbey'den bilgi aldı.

Karakolda kendisini karşılayan personelle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Çağatay, ardından faaliyete geçen karakolun yeni hizmet binasını inceledi.

Beraberindekilerle Kolludere İlk ve Ortaokulu'nu da ziyaret eden Çağatay, buradaki öğretmenlerle görüştü.

Çağatay, kente yeni atanan öğretmenlere görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Donald Trump Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Lionel Messi Malcolm Thomas Enner Valencia Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Eylül Adana Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan jandarma personeline moral ziyareti - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:48:40. #1.15#
title