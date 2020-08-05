Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Gençlik Kampını inceledi Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde yapımı devam eden 220 yataklı gençlik kampını inceledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde yapımı devam eden 220 yataklı gençlik kampını inceledi.

İlçeye giden Vali Çağatay, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ile Vilayetler Birliğince yaptırılan 220 yatak kapasiteli Ahlat Gençlik Kampını inceleyerek bilgi aldı.

Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı 16 bin metrekare açık, iki blok halinde de 11 bin metrekare kapalı alan olmak üzere 27 bin metrekare alanda inşa edildi.

60 normal, 4 süit oda, 145 kişilik konferans salonu, 2 yemekhane, oyun alanları ve yeşil alanlardan oluşan kamp, yakında hizmete başlayacak.

Kaynak: AA