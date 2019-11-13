Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti.

13.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:57
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti

Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanlığınca ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.


Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü İsmetullah Altun eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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