Bitlis Valisi Oktay Çağatay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis Valisi Oktay Çağatay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:46
Bitlis Valisi Oktay Çağatay AA'nın

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çağatay, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Çağatay, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın 100. yılındaki fotoğraf oylamasına, 2019'da olduğu gibi bu yıl da katıldığını belirten Vali Çağatay, "100. yılını kutlayan AA gibi bir kurumun bu faaliyetini tebrik ediyorum, katıldığım için de kurumla gurur duyuyorum. Arkadaşların fotoğrafları her sene olduğu gibi bu yılda çok güzel. Beğendiklerimi tercih ettim. Hayırlı olsun. AA ve çalışanlarına nice 100 yıl diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Burak Özçivit İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Türk Bakan İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis Valisi Oktay Çağatay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:03:12. #1.14#
title