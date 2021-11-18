Bitlis Valisi Çağatay'a "Çiftçi Dostu Şeref Belgesi" verildi

BİTLİS (AA) - Ahlat Ziraat Odası, çiftçilere sunduğu desteklerden dolayı Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a, "Çiftçi Dostu Şeref Belgesi" verdi.

Vali Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve İl Tarım Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Fikret Dağ ve Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden tarafından karşılanan Çağatay, burada çiftçi ve muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ahlat'ın tarımda çok iyi durumda olduğunu belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Ahlat, Türkiye'nin en kıymetli yerlerinden birisi. Kuru fasulye üretiminde yüzde 12'lik üretimle Türkiye'de 3'ncü durumda. Patates üretiminde zaten oldukça iyi durumdayız. Meyve üretiminde artan bir yükseliş var. Bitlis'te tarım alanlarının yüzde 99,5'inde üretim yapılıyor. Bitlis merkezde büyük fabrikalar yapılıyor. Bunların hepsi tarım dışı işsizlere çare bulmak amacıyla kuruluyor. Tarımda zaten bir numara olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'de çok kıymetli bir yerimiz var. İnşallah artarak devam edecek ama geri kalan gençleri de işsiz bırakmamamız lazım. Allah nasip ederse birkaç sene içinde işsizlik kalmayacak."

Demirden ise desteklerinden dolayı Çağatay'a teşekkür ederek "Çiftçi Dostu Şeref Belgesi"ni takdim etti.

Vali Çağatay ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden 1071 Spor Kompleksi inşaatını inceledikten sonra ilçeden ayrıldı.