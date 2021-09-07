Bitlis Valisi Çağatay: Vatandaşımız gereksiz yere 112'yi meşgul etmedi

BİTLİS'te, haziranda hizmete alınan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 4 ayda 83 bin çağrıya cevap verildi.

BİTLİS'te, haziranda hizmete alınan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 4 ayda 83 bin çağrıya cevap verildi. Vali Oktay Çağatay, vatandaşın 112'yi gereksiz yere meşgul etmediğini belirterek, "78 bin 900 çağrı vakaya dönüştü. Bu, tam karşılığını bulan acil çağrı aramasıydı. Vatandaşımız 112 hizmetlerinden memnun" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Bitlis'te kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili durumlar için bir arada hizmet veriyor. 19 Haziran'dan itibaren 77 kişilik personelle hizmet verilen 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine çağrıların ulaştırılmasını sağlıyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkezin kısa sürede birçok çağrıya cevap verdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız karşılaşmış oldukları zor durumla alakalı zaman kaybına uğramadan direkt ilgili kurumla karşılaşıyorlar. Bu zaman kaybını engellemiş oldu. Vatandaşlarımızın da içinde bulunduğu zor durumda farklı farklı kurumlarla muhatap olmaktan kurtuldu. Bitlis'te de biz bunu çok sık yaşıyorduk" dedi. Vali Çağatay, 4 ayda Bitlis 112'nin 83 bin çağrıya cevap verdiğini dile getirerek, "Çağrıyı karşılama süremiz şu anda 1,95 saniyedir. Yani 2 saniyenin altında bir sürede biz bu çağrıları karşılıyoruz. Bitlis'te vatandaşlarımız gereksiz yere meşgul etme konusunda bizi çok yormadılar. Yaklaşık 78 bin 900 çağrı vakaya dönüştü. Bu tam karşılığını bulan acil çağrı aramasıydı. Vatandaşlarımız 112'nin hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını defalarca dile getiriyorlar. Yine vatandaşlarımızın ilgisini çekeceğini ve dikkat etmemiz gereken konulardan biri olduğunu düşündüğüm başka bir ilden ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak istediklerinde ilimizin alan kodunu yani 434 olarak girip 112'yi eklediklerinde Bitlis'teki 112 Çağrı Merkezi düşecek. Bu vatandaşlarımızın başka illerdeki yakınlarının Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmaları açısından ciddi bir kolaylık sağlıyor. Buna dikkat edilmesini rica ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı