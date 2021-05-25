Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
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Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde bulunan Gazi Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, görev yapan askerlerle bir araya geldi.

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde bulunan Gazi Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bereberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Sehi Ormanları Bölgesi'nde bulunan Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti. Vali Çağatay ile beraberinde bulunan güvenlik görevlileri ve sivil yetkililer, burada görev yapan askerlerle sohbet edip moral verdi. Vali Çağatay, ziyaretin ardından komutanlarla birlikte havadan arazi koşullarını inceleyip, bölge hakkında l Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlbey'den bilgi aldı. Çağatay, aynı bölgede yaptırılan Şehitler Çeşmesini de ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

 


Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti
Bitlis Valisi Çağatay, üs bölgesini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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