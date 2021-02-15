Bitlis Valisi Çağatay: "Terör örgütünün belini Kırdık, sonunu getirmek üzereyiz"
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Bitlis Valisi Çağatay: "Terör örgütünün belini Kırdık, sonunu getirmek üzereyiz"

15.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:24
Bitlis Valisi Çağatay:

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, İl İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik konferans salonundaki toplantıya, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcıları Nursel Özdemir, Furkan Seyman ve İzzet Cem Eser, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile kurum amirleri katıldı.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Çağatay, kentte geçen yıl terörle mücadelede çok önemli ve başarılı operasyonların yürütüldüğünü anımsattı.

Çağatay, "Güvenlik kuvvetlerimizin bu başarılı operasyonları ile terörün beli kırıldı. Terör örgütünün belini kırdık, sonunu getirmek üzereyiz." ifadelerini kullandı. Çağatay, şunları kaydetti:

"2020 yılında olduğu gibi bu yıl da aynı şekilde sayısal olarak son terörist etkisiz hale getirilip yok edilinceye kadar, bu mücadele ilimizin her köşesinde kararlılıkla sürdürülecektir. Askerimiz, polisimiz ve güvenlik korucularımızın göstermiş oldukları başarılı operasyonlar sayesinde ilimiz güvenlik yönünden adeta bir huzur kentine dönüştü diyebiliriz. Bu başarılı operasyonları yürüten başta İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürümüz Yaman Ağırlar olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."

Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) hızla gelişmesi ve büyümesinin kentin kalkınması için çok önemli olduğunun altını çizen Çağatay, birinci OSB'de yer kalmadığından ikincisinin kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Çağatay, önümüzdeki yıl bu dönemde birinci OSB'de yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceğini kaydederek, kentte işsizliği sorun olmaktan çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Çağatay, halkın memnuniyetini ön planda tutan vatandaş odaklı hizmet anlayışının benimsenmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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