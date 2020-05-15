Bitlis Valisi Çağatay: Terör bitme noktasına geldi
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Bitlis Valisi Çağatay: Terör bitme noktasına geldi

BİTLİS'te, 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak 3 tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Bitlis Valisi Çağatay: Terör bitme noktasına geldi
15.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:33

BİTLİS'te, 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak 3 tekstil fabrikasının temeli atıldı. Vali Oktay Çağatay, temel atma töreninde, bölgede terörün bitme noktasına geldiğini, şimdi de gençlere iş imkanı sağlamak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 bin kişinin istihdam edileceği, 9 bin metrekare alan üzerinde kurulacak 3 tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel atma törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç katıldı. Çağatay, törendeki konuşmasında, bölgede terörün bitme aşamasına geldiğini, şimdi gençlere iş imkanı sağlama zamanı olduğunu belirtti.

Vali Çağatay, "Terör bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz. Son dönemde acı bir olay yaşadık. Bu son artık son çırpınışlarıydı. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunun sonucunu şöyle hissediyoruz. Kime sorarsanız Bitlis'in temel problemi işsizlik, diyor. Bu amaçla Bitlis'in işsizlik problemini çözmek için bütün arkadaşlarla yoğun çaba gösteriyoruz. OSB'miz de bunun hareket noktası. Biz de buna destek olabilmek için güzel bir proje yürüttük. Milletvekillerimizin de destekleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız, ziyaretinde 5 milyon lira destek sözü verdi. İl Genel Meclisimizden 5 milyon vermelerini istedik. 10 milyon bütçe ayırdık. Her biri 3'er bin metrekareden 9 bin metrekare 3 fabrikamızın ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma çalışmalara başladı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Fabrikalar eylül veya ekim ayı içinde teslim edilecek." 3 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM 

Temeli atılan 3 fabrikada, 3 bin kişinin istihdam edileceğini kaydeden Vali Çağatay, "Yıl sonuna kadar binlerce insanımız Bitlis'te ekmek sahibi olacak. Bitlis'in yaş ortalaması Türkiye'nin yaş ortalamasının altındadır. Gençlerimiz hevesli ve iyi niyetli. Gençlerimiz artık terörden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tek kaygıları evlerine ekmek götürebilmek. Her toplantıda ve buluşmada, 'İş verin', 'Cebimize para koyun demiyoruz, bizi çalıştırın diyoruz' diyorlar. Bu feraset ve basiretli bir davranış. Biz de bunu devlet ve millet eliyle temin ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, bölgenin huzura kavuşmasında büyük emeği olan İçişleri Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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