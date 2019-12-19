Bitlis Valisi Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı
Haberler » Güncel » Bitlis Valisi Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı - Haber

Bitlis Valisi Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı.

19.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:08
Bitlis Valisi Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı

Valisi Oktay Çağatay, Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı.


Valilik Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı ve Danışmanı Kemal Karahan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, OSB Müdürü Cihan Demir ve Müteşebbis Heyeti Üyeleri katıldı. Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinin son durumu ele alındı ve istihdam konuları görüşüldü. OSB'nin faaliyetlerinin arttırılması için fikir alışverişinde bulunuldu. - BİTLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler