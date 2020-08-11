Bitlis Valisi Çağatay, maske denetimine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis Valisi Çağatay, maske denetimine katıldı

Bitlis Valisi Çağatay, maske denetimine katıldıBİTLİS'te Vali Oktay Çağatay'ın da katılımıyla maske denetimi yapıldı.

11.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:14

Bitlis Valisi Çağatay, maske denetimine katıldı

BİTLİS'te Vali Oktay Çağatay'ın da katılımıyla maske denetimi yapıldı. Vali Çağatay, denetleme sırasında vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte kent merkezinde maske denetiminde bulundu. Özellikle çay ocaklarının önünde oturan maskesiz vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran Bitlis Valisi Oktay Çağatay, alınacak tedbirlerle bu pandeminin atlatılacağını söyledi.

Vali Çağatay, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimlerde Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum personellerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünün belirterek, İçişleri Bakanlığı himayesinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum personellerimizle Covid-19 tedbirleri kapsamında dikkatini çekmek ve ikaz etmek amacıyla arkadaşlarımızla çarşı merkezini gezdik. İnsanlarda hassasiyet eksikliğini çok fazla hissetmedik. İnsanlarımız tedbirlerini artırıyorlar. Bu ülkemizde ciddi bir sıkıntı yaratıyor. İnsanların şahsi hijyen ve temizlikleriyle bunun azalacağını düşünüyoruz dedi.

Bitlis Valisi Çağatay, maske denetimine katıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı
Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sevim Emre Demet Akalın Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Robinho Arda Turan Caner Erkin Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Rusya Milli Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Bitlis Valisi Çağatay, maske denetimine katıldı - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 18:46:40. #1.14#
title