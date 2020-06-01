Bitlis Valisi Çağatay JÖH Tabur Komutanlığına ziyaret etti
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Bitlis Valisi Çağatay JÖH Tabur Komutanlığına ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığını ziyaret ederek hafta sonu Polis Özel Harekat (PÖH) timiyle gerçekleştirdikleri başarılı operasyondan dolayı tebrik etti.

Bitlis Valisi Çağatay JÖH Tabur Komutanlığına ziyaret etti
01.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:18

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığını ziyaret ederek hafta sonu Polis Özel Harekat (PÖH) timiyle gerçekleştirdikleri başarılı operasyondan dolayı tebrik etti.

Valilikten yapılan açıklamala göre, Vali Çağatay'ın Tatvan ilçesindeki JÖH Tabur Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey tarafından karşılanan Çağatay, hafta sonu İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirdikleri operasyondan dolayı personeli tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Çağatay, şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı operasyonunuz neticesinde geçen yıl Bitlis'te şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı. Bir nebze de olsa başta ailesi olmak üzere yüreğimize su serptiniz. Terörle mücadelede gecemizi gündüzümüze katarak emniyet ve jandarma demeden tek vücut olup, terör örgütünün üzerine gittiğimizde onlar korkup inlerine giriyor. Halkımızla tek yürek olup onların kökünü kurutana kadar, tek terörist kalmayana dek inlerine girmeye devam edeceğiz. Terörle mücadelede bahtınız açık olsun, attığınız isabet alsın. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Çağatay, personel ile fotoğrafı çektirdikten sonra taburdan ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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