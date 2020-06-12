Bitlis Valisi Çağatay, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, ülkenin ve milletin huzurunu, can ve mal güvenliğini zaman mefhumu gözetmeksizin koruyan ve görevini özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın, kuruluşundan bugüne milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır.

Tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Ulu Önder Atatürk'ün deyimiyle 'bir kanun ordusu' olan Jandarma Teşkilatı, milletimizin emniyeti için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte ve varlığıyla milletimize güven vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA