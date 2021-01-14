Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti
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Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti

14.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:41
Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde yeni yapılan Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde yeni yapılan Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Jandarma Tabur Komutanlığına giden Çağatay, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Bitlis İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve ilçe Müftüsü Murat Demir tarafından karşılandı.

Tabur komutanlığını gezerek incelemede bulunan Çağatay, burada görevli askerlerle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki en büyük amaçlarının terör belasını defetmek olduğunu söyledi.

Güvenlik güçleri sayesinde bunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çağatay, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımızın talimatı hepinizin malumu. Geçtiğimiz günlerde de çok kötü bir bölge diye tanımlanan, bizimde yıllarca hafızalarımızda kötü hatıralarını barındıran Sehi Bölgesi'nde yerleşkemizi hemen hemen tamamladık. Başta Paşam olmak üzere bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Devamını da inşallah Hizan taburundan bekliyoruz. Allah öncelikle sizlere sağlık versin ve o dağlarda gezen teröristleri de inşallah temizledikten sonra memleketimize, milletimize huzur ve birlik versin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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