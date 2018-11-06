Bitlis Valisi Çağatay, Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığından Bitlis Valiliğine atanan Oktay Çağatay, görevine başladı.

Vali Çağatay, Bitlis'e gelişinde valilik önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından makamında gazetecilere ilk açıklamasını yapan Çağatay, Bitlis Valiliğine atandığı günden beri yoğun bir ilgi ve destekle karşılaştığını söyledi.

Şahsına gösterilen bu büyük alakadan dolayı teşekkürler eden Çağatay, şunları kaydetti:

"Kadim şehir Bitlisimize ve güzel insanlarına hizmet etme fırsatını bana takdir eden Yüce Mevla'ya şükürler olsun. Can ve mal güvenliği başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden kıymetli Bitlislilerin hak ettiği en üst seviyede faydalanmaları için inşallah bütün arkadaşlarımla beraber zaman mefhumuna takılmaksızın tasarruf, adalet, verimlilik ve ilkelerinden ayrılmadan, mevzuatımız sınırları dahilinde olmak üzere bürokrasinin gereksiz engellerini vatandaşımıza hissettirmeden hep birlikte çalışacağız. Benden önce bu görevi başarıyla yerine getiren ve hizmet bayrağını teslim eden başta Vali İsmail Ustaoğlu olmak üzere tüm valilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve diğer devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. En kalbi muhabbet ve saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah başarılar ve hayırlar nasip etsin."