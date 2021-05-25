Vali Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

Vali Oktay Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey'den üs hakkında bilgi aldı. Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle de görüşen Vali Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarılardan dolayı teşekkür ederek, askerlere moral verdi. Vali Çağatay ve beraberindekiler üs bölgesi yakınında şehit güvenlik güçleri adına yaptırılan şehitlik çeşmesini de ziyaret ederek, çeşmeden su içtiler.

(Vahit Olcay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı