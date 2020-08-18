Bitlis Valisi Çağatay'dan ilçe ziyaretleri Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Ahlat ilçesindeki 75 yatak kapasiteli hastane inşaatını gezen Vali Çağatay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çağatay'a Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da eşlik etti.

Kaynak: AA