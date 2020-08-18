Bitlis Valisi Çağatay'dan ilçe ziyaretleri
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulundu.
18.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:40
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında incelemelerde bulundu.
Ahlat ilçesindeki 75 yatak kapasiteli hastane inşaatını gezen Vali Çağatay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Çağatay'a Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da eşlik etti.
Kaynak: AA