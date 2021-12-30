Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çağatay, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan kareleri inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Çağatay, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", haberde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını oyladı.

Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasını desteklediğini belirten Çağatay, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Beğendiğim fotoğrafları oyladım. Anadolu Ajansı hakikaten çok başarılı bir iş yapıyor. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title