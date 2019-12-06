Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:00

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çağatay, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı. Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Çağatay, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Vali Çağatay, AA muhabirlerinin Türkiye ve dünyadan çok güzel fotoğraflar çektiklerini aktardı. Bölgenin fotoğraf tutkunları için çok zengin olduğunu ifade eden Çağatay, "Geçtiğimiz yıllarda da çok güzel fotoğraflar vardı. Önümüzdeki yıllarda da çok güzel fotoğraflar çıkacağına inanıyorum. Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA