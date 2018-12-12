Bitlis Valiliğinden Yoğun Kar ve Fırtına Uyarısı

Bitlis Valiliği, yoğun kar ve fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bölge Tahmin Merkezince hazırlanan rapora göre bu gece il merkezinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği belirtildi.

Rüzgarın gece yarısı saatte 50-70, gece yarısından sonra ise 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın olası buzlanmaya bağlı kazalar, kuvvetli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konularında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.