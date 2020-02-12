Bitlis Valiliğinden ağır vasıta sürücülerine uyarı
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Bitlis Valiliğinden ağır vasıta sürücülerine uyarı

Bitlis Valiliği, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ağır vasıta araçlarının sürücülerini uyardı.

12.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:31
Bitlis Valiliğinden ağır vasıta sürücülerine uyarı

, etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ağır vasıta araçlarının sürücülerini uyardı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçlarının zincirsiz yola çıkmamaları, halen trafikte bulunan zincirsiz araçların ise yol üstü tesislerde beklemeye geçmeleri önemle duyurulur" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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