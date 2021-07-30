Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 30.07.2021 tarihli ve 2021/34 Sayılı Kararı
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Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 30.07.2021 tarihli ve 2021/34 Sayılı Kararı

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 30.07.2021 tarihli ve 2021/34 Sayılı Kararı
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İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince, 30. 07. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince, 30. 07. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Merkezine bağlı; Taş Mahallesi Stadyum Caddesi Gül Apartmanı, Taş Mahallesi Stadyum Caddesi Stad Apartmanı, Taş Mahallesi Stadyum Caddesi Nezirbey Apartmanı, Hüsrevpaşa Mahallesi Huzur 2 Sitesi Zafer Apartmanı, Hüsrevpaşa Mahallesi Beyaz Evlet C Blok Apartmanı, Yukarıda açık adresleri belirtilen ve 29. 07. 2021 tarih 33 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karantinaya alınan apartmanlarda uygulanan kısıtlama/karantinanın 30. 07. 2021 tarih ve 14. 00 saati itibariyle sonlandırılarak apartmanların giriş ve çıkışlarının açılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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