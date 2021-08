Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 20.08.2021 tarihli ve 2021/44 Sayılı Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 20. 08. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 20. 08. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

02. 08. 2021 tarih ve 36 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile İl Merkezine bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi Baltek Yayla Sitesi Baltek Apartmanı B Blok adresinde uygulanan kısıtlama/karantinanın 20. 08. 2021 tarih ve 23. 59 saati itibariyle sonlandırılarak apartmanın giriş ve çıkışlarının açılmasına, 10. 08. 2021 tarih ve 41 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile İl Merkezine bağlı; Muştakbaba Mh. Aşağıkale Cad. Dış Kapı No: 27 Beş Minare Mh. 1320. Sk. (Toki 4. Etap Konutları) C2-6 Blok Beş Minare Mh. 1327. Sk. F-12 Blok Dış Kapı No: 12 Hüsrevpaşa Mh. 1239. Sk. Kayakent Sitesi B Blok Dış Kapı No: 11 Hüsrevpaşa Mh. 1222. Sk. Dış Kapı No: 16 Hüsrevpaşa Mh. 1220. Sk. Dış Kapı No: 10 Hüsrevpaşa Mh. 1220. Sk. Dış Kapı No: 27 Adreslerinde uygulanan kısıtlama/karantinanın 20. 08. 2021 tarih ve 23. 59 saati itibariyle sonlandırılarak apartmanların giriş ve çıkışlarının açılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre