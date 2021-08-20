Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 20.08.2021 tarihli ve 2021/44 Sayılı Kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 20.08.2021 tarihli ve 2021/44 Sayılı Kararı

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 20.08.2021 tarihli ve 2021/44 Sayılı Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 20. 08. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 20. 08. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

02. 08. 2021 tarih ve 36 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile İl Merkezine bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi Baltek Yayla Sitesi Baltek Apartmanı B Blok adresinde uygulanan kısıtlama/karantinanın 20. 08. 2021 tarih ve 23. 59 saati itibariyle sonlandırılarak apartmanın giriş ve çıkışlarının açılmasına, 10. 08. 2021 tarih ve 41 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile İl Merkezine bağlı; Muştakbaba Mh. Aşağıkale Cad. Dış Kapı No: 27 Beş Minare Mh. 1320. Sk. (Toki 4. Etap Konutları) C2-6 Blok Beş Minare Mh. 1327. Sk. F-12 Blok Dış Kapı No: 12 Hüsrevpaşa Mh. 1239. Sk. Kayakent Sitesi B Blok Dış Kapı No: 11 Hüsrevpaşa Mh. 1222. Sk. Dış Kapı No: 16 Hüsrevpaşa Mh. 1220. Sk. Dış Kapı No: 10 Hüsrevpaşa Mh. 1220. Sk. Dış Kapı No: 27 Adreslerinde uygulanan kısıtlama/karantinanın 20. 08. 2021 tarih ve 23. 59 saati itibariyle sonlandırılarak apartmanların giriş ve çıkışlarının açılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Deniz Akkaya Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 20.08.2021 tarihli ve 2021/44 Sayılı Kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 21:36:58. #1.14#

title