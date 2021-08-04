Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04.08.2021 tarihli ve 2021/39 Sayılı Kararı
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Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04.08.2021 tarihli ve 2021/39 Sayılı Kararı

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04.08.2021 tarihli ve 2021/39 Sayılı Kararı
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İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 04. 08. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 04. 08. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

02. 08. 2021 tarih ve 36 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile İl Merkezine bağlı Koruk, Değirmenaltı ve Küllüce Köylerinde uygulanan kısıtlama/karantinanın 04. 08. 2021 tarih ve 23. 59 saati itibariyle sonlandırılarak köyün giriş ve çıkışlarının açılmasına, 28. 07. 2021 tarih ve 32 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile İl Merkezine bağlı Yumurtatepe ve Başhan Köylerinde uygulanan kısıtlama/karantinanın 04. 08. 2021 tarih ve 23. 59 saati itibariyle sonlandırılarak köyün giriş ve çıkışlarının açılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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