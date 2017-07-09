Bitlis Valiliği: Hizan'da 2 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 1 Sivil Şoför de Yaralandı/ Fotoğraflar

Bitlis Valiliği: Hizan'da 2 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 1 Sivil Şoför de Yaralandı/ Fotoğraflar

Bitlis Valiliği: Hizan'da 2 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 1 Sivil Şoför de Yaralandı/ Fotoğraflar