Bitlis Valiliği: Hizan'da 2 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 1 Sivil Şoför de Yaralandı (Ek)

Bitlis Valiliği: Hizan'da 2 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 1 Sivil Şoför de Yaralandı (Ek)

Bitlis Valiliği: Hizan'da 2 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 1 Sivil Şoför de Yaralandı (Ek)