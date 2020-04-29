Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan'dan "Nefes Kredisi" açıklaması
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Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan'dan "Nefes Kredisi" açıklaması

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tezcan, "2020 Nefes Kredisi Projesi"nin tekrar başlayacağını belirtti.

Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan'dan
29.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:58

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tezcan, "2020 Nefes Kredisi Projesi"nin tekrar başlayacağını belirtti.

Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, üye işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla geçen dönemlerde başarıyla gerçekleştirilen projenin tekrar başlatılacağını ifade etti.

Krediye ilişkin protokolün 27 Nisan'da Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzalandığını bildiren Tezcan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede üyelerimiz, Denizbank Tatvan Şubesi'ne başvurarak kredi kullanabileceklerdir. Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,50 olacaktır. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde kullandırılacak kredilerin limiti 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin lira, 3-25 milyon lira arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin lira kredi kullanabilecektir."

KOBİ'lerin krediye başvurabilmek için öncelikle oda ve borsadan açıklama olarak "Nefes Kredisi başvurusu içindir" ibareli faaliyet belgesi almaları gerektiğini aktaran Tezcan, "Kredi değerlendirme sürecinde oda ve borsamız kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir. Ülkemizin de içinde bulunduğu bu zor zamanda elini taşın altına koyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 365 oda ve borsa ile Denizbank'a teşekkürlerimizi sunarız. Nefes Kredisi'nin ülkemize ve üyelerimize hayırlı olması diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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