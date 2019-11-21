Bitlis'ten Rize'ye "Kardeşlik Kervanı" projesi

21.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:13

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı ile Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığınca başlatılan "Kardeşlik Kervanı" projesi kapsamında Güroymak ilçesinden 4 öğretmen ile 35 öğrenci Rize'ye geziye gönderildi.



Rize'nin Ardeşen ilçesinde 3 gün 2 gece misafir edilen öğretmen ve öğrenciler, proje kapsamında Rize Kalesi, Rize Ziraat Çay Bahçesi, Minyatür Çay Fabrikası, Lunapark, Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde Rize Spor futbolcularının antrenmanını izleme etkinliği, Çay Fabrikası, Fırtına Vadisi, Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı, Ayder Yaylası etkinliği, Rafting Tesisleri ve Duygulu köyünde yemek etkinliği kapsamındaki geziye katıldı. Kardeşlik projesi ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Kaymakamı M. Faruk Sancaktutar, Güroymak Kaymakamlığı ile Ardeşen Kaymakamlığının ortaklaşa olarak başlattığı "Kardeşlik Kervanı" projesi kapsamında ilçeden 4 öğretmen ve 35 öğrenciyi Rize iline geziye gönderdiklerini belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimiz Rize Ardeşen ilçesinde 3 gün 2 gece misafir edilerek, gezi ve etkinliklere katıldılar. Başka bir ilimizin gelenek görenek ve kültürlerini yerinde görme fırsatını buldular. Başka arkadaşlıklar edindiler. Proje kapsamında daha sonra Ardeşen ilçemizden öğrencilerimiz Bitlis'e gelecekler. Kaymakamlık olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, ilimizin tarihi yerleri başta olmak üzere çeşitli gezi ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Kardeşlik Kervanı projesi kapsamında, Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ardeşen Belediyesi, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası, Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardeşen Kent Konseyine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA