Bitlis'ten orman yangını sonrası Marmaris'e kayısı çekirdeği gönderildi
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Bitlis'ten orman yangını sonrası Marmaris'e kayısı çekirdeği gönderildi

Bitlis'ten orman yangını sonrası Marmaris'e kayısı çekirdeği gönderildi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesine orman yangını sonrası gönderilen, içinde kayısı çekirdeği bulunan kutudaki "Acınızı yürekten paylaşıyorum.

Muğla'nın Marmaris ilçesine orman yangını sonrası gönderilen, içinde kayısı çekirdeği bulunan kutudaki "Acınızı yürekten paylaşıyorum. Azımı çoğa kabul buyur. Karınca misali, safımız belli olsun. Saygılarımla." notu duygulandırdı.

Söndürülen Marmaris yangını sonrası, bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.

Bitlis'te yaşayan Nedim Çavuşoğlu da Marmaris Belediyesi Yardım Toplanma Merkezine içinde kayısı çekirdeği bulunan bir kutu gönderdi. Çavuşoğlu, kutuya "Acınızı yürekten paylaşıyorum. Azımı çoğa kabul buyur. Karınca misali safımız belli olsun. Saygılarımla." notunu da iliştirdi.

Marmaris Belediyesi, sosyal medya hesabından, Çavuşoğlu'nun notu ve gönderdiği kayısı çekirdeklerinin fotoğrafını paylaşarak, "Bu kayısı çekirdekleri, umutlarımızı olduğu gibi göz bebeğimiz Marmaris'i de yeşertecek. İyi ki hala güzel kalpler atıyor memleketimizde. Adilcevaz'a yürekten sevgiler, iyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkililerinin, telefonla aradığı Çavuşoğlu'nu ilçeye davet ettiği öğrenildi.

Bitlis'ten orman yangını sonrası Marmaris'e kayısı çekirdeği gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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