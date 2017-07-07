Bitlis'ten Kısa Kısa

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Özel İdaresini ziyaret edip incelemelerde bulundu.



Binayı gezen Ustaoğul, Genel Sekreter Adem Aydoğdu'dan brifing aldı.



Ustaoğlu, 2017 yılı projeleri KÖYDES çalışmaları, araç ve personel durumu hakkında Aydoğdu'dan bilgi alarak çalışanlarla sohbet etti.



Başsavcı Ceylan'dan BEÜ Rektörüne ziyaret



Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti.



BEÜ Rektörü Yardım ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ceylan'a teşekkür etti.