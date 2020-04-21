Bitlis'ten kısa kısa Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, maske takarak üzüm bağlarını kazdı.

Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, maske takarak üzüm bağlarını kazdı.

İlçede havaların ısınmasıyla bahar hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyup gerekli önlemleri alarak günlük hayata devam ediyor.

Vatandaşlardan Mehmet Sıddık Çelik, arkadaşlarıyla üzüm bağını yeni sezona hazırladıklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle maskelerimizi takıyoruz ve sosyal mesafeyi de koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretimin durmaması için işimizin başındayız. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Vatandaşlar, "Evde kal Hizan, evde kal Türkiye" diyerek, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Ahlat'ta gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu

Ahlat ilçesinde etkili olan sağanağın ardından çıkan gök kuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

İlçedeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla oluşan güzel görüntünün fotoğraflarını çekti.

Kaynak: AA