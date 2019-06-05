Bitlis'ten kısa kısa

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan trafik uygulamasına katıldı.

Vali Çağatay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşların güven içerisinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadan sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

İçişleri Bakanlığının çocuklarda trafik bilincinin ve kültürünün oluşması amacıyla başlattığı "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Çağatay, çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.

Çağatay, çocuklardan ebeveynlerinin trafikte cep telefonu kullanmaması, yayalara öncelik vermesi ve emniyet kemeri takması konusunda kendilerini uyarmalarını ve yaptıkları hataları karnelere işlemelerini ve bu karneyi trafik polislerine vermelerini istedi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Çağatay, vatandaşların ve sürücülerin bayramını da kutladı.

Buradaki görevlilerle de bir süre sohbet eden Çağatay, trafik tedbirleri konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çağatay'dan taziye ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Özcan Döymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren TOBB İlköğretim Okulunda görev yapan sınıf öğretmeni Özcan Döymaz'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ziyarette aile ile bir süre sohbet eden Vali Çağatay, Özcan öğretmene Allah'tan rahmet, ailesine de sabır dileğinde bulundu.

Kaynak: AA