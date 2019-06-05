Bitlis'ten kısa kısa

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Beraberinde kurum amirleriyle Bitlis Devlet Hastanesine giden Vali Çağatay, servislerde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifa dileğinde bulundu.

Doktorlardan hastalar hakkında bilgi alan Vali Çağatay, hastaların bayramlarını kutladı.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Vali Çağatay, güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı.

Şehit güvenlik korucusunun ailesine ziyaret

Bitlis Valisi Çağatay, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2017 yılında şehit olan güvenlik korucusu Çetin Karabulut'un ailesini ziyaret etti.

Şehidin eşi Kadriye Karabulut tarafından karşılanan Vali Çağatay, aile ile bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaret sonunda bina sakinlerinin de ikramlarını geri çevirmeyen Çağatay, şeker toplayan çocuklarla da sohbet ederek, herkesin bayramını kutladı.

Kaynak: AA