13.10.2019 15:54

Bitlis'ten gelen 'Beyaz tülbentli' kadınlardan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

DİYARBAKIR - Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan 54 aileye destek ziyaretleri devam ediyor. Bitlis'ten gelen 'Beyaz tülbentli' kadınlar, oturma eylemi yapan ailelere bir araya gelerek yanlarında oldukları mesajını verdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde 3 Eylül'den itibaren oturma eylemi başlatan 54 ailenin eylemi 41 gündür devam ederken, Bitlis'ten gelen STK temsilcisi bir grup 'Beyaz tülbentli' kadın, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası grup adına açıklamada bulunan Cahide Uzunseli, bugün burada annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplandıklarını söyledi.



"Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz, biz birlikte Türkiyeliyiz"

Direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını ifade eden Cahide Uzunseli, "Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmaları dahil her şeyi göze almış evlatlarının dönmesini isteyen anneler, 'Başka canlar yanmasın' diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler, anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin refahına, geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan tüm terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Tam 41 gündür Diyarbakır'da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar, terör örgütünün hain emelleri için, Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz yeter artık feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Bu gün Bitlisli anneler olarak Diyarbakır'da evlat nöbetinde tutan annelerin yanındayız. Bitlisli anneler olarak, 'Barış Pınarı' harekatını destekliyor Allah askerimize yardım etsin. Biz birlikte Türkiyeliyiz" dedi.

Grup, ailelerle görüştükten sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: İHA