Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit, 4 yaralı
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Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit, 4 yaralı

Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit, 4 yaralı
02.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:14

Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit, 4 yaralı Bitlis'te Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit, 4 yaralı

BİTLİS - Bitlis'te Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit, 4 yaralı

Kaynak: İHA

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