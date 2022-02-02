Bitlis'ten 2 bin 500 kamyon kar taşındı

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, kalınlığı 162 santimetreye ulaşan karın temizlenmesi için yoğun çalışma başlatıldı. Sokak ve caddelerde iş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenip, kent dışına çıkarılıyor. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, şu ana kadar 2 bin 500 kamyon kar taşıdıklarını söyledi.

Bitlis'te geçen hafta aralıklarla yağan kar, kent merkezinde ve köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığı 162 santimetreye ulaştı, trafik uyarı levhaları da kara gömüldü. Yürümenin zorlaştığı kent merkezinde, yağışın durmasıyla belediye karla mücadele ekipleri de cadde, sokak, meydan ve ana yollarda kar toplama çalışmalarına başladı. Kepçelerle belli noktalara biriktirilen kar yığınları, kamyonlara yüklenip kent dışına taşındı.