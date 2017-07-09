Bitlis'teki Terör Saldırısı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin Adıyaman'daki babaevinde yas var.



Şehit İnce'nin (33), Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesindeki Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.



Şehidin annesi Cemile İnce, "Beni oğluma götürün." diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin babası Osman ile amcası Seydi İnce, evde taziyeleri kabul ediyor. Şehidin amcası Seydi İnce, gazetecilere, "Vatan sağ olsun." dedi.



İki çocuk babası şehit Astsubay İnce'nin, yaklaşık bir yıl önce Bitlis'te göreve başladığı belirtildi.



Bu arada, şehidin amcasının torunu olan polis memuru Uğur Kutku'nun da geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düştüğü öğrenildi.