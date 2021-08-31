Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü

Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Buzlupınar mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Buzlupınar mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bitlis-Diyarbakır karayolu Buzlupınar mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yanan ağaç kütüklerinin devrilmesi sonucu 2 ayrı noktada yeniden başladı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle bölge yeniden alevlere teslim oldu. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Orman İşletme Müdürü Tahir Baytaş, "Şu anda Buzlupınar mevkiindeyiz. Dün başlayan yangının dört bir etrafını çevirdik. Ancak öğlen saatlerine doğru yanan ağaç kütüklerinin aşağı doğru yuvarlanmasıyla birlikte 2 ayrı noktada yeniden yangın çıktı. Arkadaşlarımız yangına müdahale ediyor. 2 arazöz, 2 itfaiye aracımız, 1 müdahale aracı, 6 pikap ve 30'a yakın personelle olaya müdahale ediyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yer yer alevler yükseliyor. Rüzgar yön değiştirmesini durdurursa yangını kontrol altına alabiliriz" dedi. - BİTLİS

Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Şenol Güneş Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bitlis'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 14:25:20. #1.16#

title