Bitlis'teki Okçuluk Eğitimleri İlgi Görüyor

Ahlat ilçesinde, Kayı Okçuluk ve Spor Kulübü tarafından başlatılan okçuluk eğitimleri ilgi görüyor.

Haftanın yedi günü eğitimlerini devam ettiren okçuluk kulübü, son olarak kentte görev yapan savcı ve hakimleri ağırladı.

Ahlat Kayı Okçuluk ve Spor Kulübü Başkanı Burak Albayrak yaptığı açıklamada, kültürün bölgede yayılmasına vesile oldukları için mutlu olduklarını belirterek, "Tek amacımız sportif kültürümüzü en üst seviyeye taşımak. Haftanın yedi günü okçuluk eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.