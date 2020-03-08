Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek
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Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bitlis, Güncel

Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek

Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçekBİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oluşturdukları stantta kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.

08.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:08
Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek

Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oluşturdukları stantta kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.

Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kentteki bir AVM'de stant oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisleri, kadınlara günün anısına çiçek ve uyuşturucu ile mücadeleyi anlatan broşürler dağıttı. Kadınlar çiçek ve broşürleri alırken polislere teşekkür etti.

Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek

Kaynak: DHA

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Bitlis'teki narkotik polisten kadınlara çiçek

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