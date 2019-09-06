Bitlis'teki köy yollarında hummalı çalışma

06.09.2019 15:48

Bitlis İl Genel Meclisi Başkanlığı tarafından kararı alınan bazı köylerde İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt, beton kaplama ve parke taşı döşemeleri yapılıyor.



İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, genel ve yerel seçimlerden önce söz verdikleri çalışmaları yaptıklarını söyledi. Sıcak asfalt, beton yol ve parke taşı döşemenin yanı sıra Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında da köylere su ulaştırılıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, "Bu büyük ve devası hizmetleri köylü vatandaşlarımız hak ediyor. Çok mutluyuz aynı zamanda gururluyuz. Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız ile hükmet yetkililerimize, milletvekillerimiz Vahit Kiler, Cemal Taşar'a ve il genel meclisi ve AK Parti gurubuna çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA