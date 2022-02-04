BİTLİS'TEKİ KAYAK MERKEZLERİNDE YARIYIL YOĞUNLUĞU

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'teki kayak merkezlerinde yarıyıl tatilinde yoğunluk oluştu. Aileleriyle birlikte kayak merkezlerine gelen çocuklar, kayak ve snowboard yaptı.

Kar kalınlığının 160 santimetreye ulaştığı Bitlis'te öğrenciler, yarıyıl tatilini de fırsat bilerek aileleri ile kayak merkezlerine akın etti. Bitlis-Tatvan yolu üzerindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi ile kent merkezindeki Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'ne gelen aileler, çocuklarıyla birlikte kayak ve snowboard yaptı.

Yarıyıl tatili için Malatya'dan Bitlis'e gelen öğretmen Tolga Özcan, kayak merkezinden memnun kaldığını söyledi.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi tarafından 25 çocuğa da geçen yıldan bu yana kayak eğitimi veriliyor. Kayak hocaları eşliğinde verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan minik kayakçıların hedefi ise yarışmalara katılıp, derece yapmak. Türk Kızılay Bitlis Şubesi Başkanı Ali Cengiz, önceliklerinin çocukların telefon ve tablet alışkanlıklarından uzak tutup, temel kayak eğitimi vererek, gelecekte iyi sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti.