Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

12.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:57

BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Bitlis'te havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde, Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Merkezi' ne akın etti. Kar kalınlığının 30 santimetre olduğu kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, bu yıl yeterince kar yağmamasından da şikayet etti.

Kaynak: DHA