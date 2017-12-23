Bitlis'teki Kavga

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'da 19 Aralık'ta bir iş yerinin sahipleri ile aralarında husumet bulunan kişiler arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktığı anımsatıldı.



Kavga sırasında iş yerinde ve bir araçta hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, olay yerinden geçen H.Y ile kavgaya karışanlardan 5 olmak üzere 6 kişinin yaralandığı, yaralılardan K.C'nin halen tedavisinin devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kavgaya karışan S.D, E.D, Ö.D, R.D, S.D, C.K, R.K, M.K, F.K, D.K, Y.K, İ.K, E.K ve M.K, Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce gözaltına alınmış, olayda 3 tabanca, 3 bıçak, 2 demir ve bir ahşap sopa ele geçirilmiştir. 20 Aralık'ta ise olaya karışanların yakınlarından F.K, A.C.Ö, E.D, Ö.D, F.B ve F.D'nin adliye binası önünde taşkınlık yapmaları üzerine gözaltına alınmış, tabanca, 2 bıçak ve 6 sopa ele geçirilmiştir. Olayla ilgili toplam 20 kişi gözaltına alınmıştır. Adliye sevk edilen şüphelilerden E.D, S.D ve R.D tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştır."