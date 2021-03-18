Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu
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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu

18.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 4 Mart'ta kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 4 Mart'ta kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Tatvan ilçesinde tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde çelenklerin sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Pınarbaşı ve Karşıyaka mahallelerindeki şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesinin ardından, 4 Mart'ta Bingöl'den kalkan ve Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Çekmece köyündeki Ayasofya Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaymakam Tekin Erdemir, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, helikopter kazasında değerli vatan evlatlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Helikopterin düştüğü köyde mevlit programı düzenlediklerini aktaran Erdemir, vatanları için canlarını feda eden şehitleri minnetle yad ettiklerini söyledi.

Programa Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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